«Звёзды России» выиграли у «Звёзд мира» в Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ завершился в Петербурге на арене СК «Юбилейный» 17 февраля. Со счётом 125:124 (31:23, 36:36, 33:33, 25:32) «Звёзды России» обыграли «Звёзд мира».
Самыми результативными игроками «Звезд России» стали: Карасёв – 29 очков, Воронцевич – 26, Курбанов – 18. У «Звёзды мира»: Кларк – 20, Гилл – 16, де Коло – 16.
Также в рамках Матча всех звезд прошли конкурсы трёхочковых бросков и данков, которые выиграли баскетболисты «Локомотива-Кубань» — форвард Райан Брокхофф и центровой Фрэнк Элегар соответственно.