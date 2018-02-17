«Звёзды России» выиграли у «Звёзд мира» в Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.