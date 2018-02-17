Петербургу обещают довольно теплое воскресенье

Погода в воскресенье, 18 февраля, обещает быть снежной, но довольно приятной в плане температуры. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня ожидается снег, ветер достигнет силы 2 – 7 метров в секунду. При этом ночью будет до минус 5 градусов, а днем еще немного теплее – минус 1-3 градуса.

В течение светового дня ожидается повышение атмосферного давления.