Во Франции вернули обратно похищенную виолончель XIX века за €1,3 млн

Во Франции виолончелистке Офелии Гайяр вернули похищенную виолончель XIX века стоимостью €1,3 млн. Об этом сообщает Franceinfo.

«Утром я получила анонимный звонок, мне сказали, что виолончель находится в автомобиле, припаркованном рядом с домом. Я нашла ее на заднем сидении», — рассказала Гайяр.

Отмечается, что одно из окон автомобиля виолончелистки было разбито. Источник, близкий к расследованию кражи музыкального инструмента, предположил, что виолончель вернули, так как вещи такой ценности сложно продавать.

Ранее сообщалось, что преступник, угрожая ножом, заставил исполнительницу отдать виолончель, сделанную Лутье Франческо Гоффриллером в 1737 году, а также смычок Жан-Пьера Мари Персуа, изготовленный в 1825 году. При этом сам инструмент, в отличие от смычка, женщине не принадлежит, а находится в собственности банка CIC.