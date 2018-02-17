Американский вратарь восхитился пропущенными от российских хоккеистов шайбами
Вратарь сборной США Райан Заполски, пропустивший в матче с российской командой четыре шайбы, отметил высокое мастерство нападающих соперника. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Два из четырех голов были забиты после шикарных бросков. Только игроки очень высокого уровня могут сделать такое. Я не думаю, что произошло что-то плохое», — заявил Заполски.
Ранее 17 февраля россияне всухую переиграли сборную США со счетом 4:0 в рамках олимпийского хоккейного турнира. В составе российской команды дублями отметились Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. В параллельном матче словаки в основное время не сумели переиграть словенцев (2:2), что позволило команде Олега Знарка пробиться в плей-офф напрямую. Сборная Словении обыграла словаков по буллитам и заняла второе место по итогам группового этапа.
Игроки, тренерский штаб и руководство ФХР приехали на арену, где в 15:10 состоится матч нашей команды против сборной США. Все готово к началу!— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
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Источник: Лента.ру