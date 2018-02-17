В Петербурге пошла корюшка

Корюшка, или как ее еще называют из-за специфического запаха «петербургский огурец», пошла в Петербурге. При чем так, что 17 февраля ее уже начали ловить не только для себя, но и на продажу.

О том, что рыба появилась в Финском заливе, говорят многочисленные свидетельства рыбаков. При чем ловят ее не только на территории Ленобласти, но и в Петербурге. В частности, неподалеку от Кронштадта.

Рыбаки уже делятся впечатлениями о личной удаче. Но, как сообщил «Фонтанке» читатель Максим, некоторым удается наловить корюшки в промышленных масштабах. Так, купить рыбу можно на Приморском шоссе в Курортном районе города (неподалеку от границы с Ленобластью). Правда, цена пока «кусается»: килограмм корюшки стоит 550 рублей.