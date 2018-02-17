Группа отдыхающих провалилась под лед на Москве-реке

Катаясь на снегоходах в районе Рублевской станции водоподготовки, люди едва не стали жертвой собственной беспечности. О спасении провалившихся под лед экстремалов 17 февраля сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительной информации, катание устроила группа отдыхающих из пяти человек. Оказавшись на льду, два снегохода провалились в полынью. К счастью для пассажиров, крики о помощи услышал сотрудник ведомства, старший сержант полиции Жиголенков.

Мужчина рассказал о произошедшем дежурной части и бросился на помощь. При помощи пятерых сослуживцев, прибывших чуть позже, он помог трем пострадавшим мужчинам выбраться из ледяной воды. Их тут же передали врачам скорой помощи.