Он спас 15 жизней

Водитель с 42-летним стажем спас 15 человек. Субботний зимний день обещал им только приятное: коллективный выезд на горнолыжный курорт. Но автобус заблокировало на железнодорожных путях. Следственный комитет склонен винить в произошедшем РЖД.

Утром 17 февраля пятнадцать человек, в том числе, двое детей, сели в автобус «МАН». Перевозку на курорт Пухтолова Гора для своих сотрудников организовал «Кировский завод». К началу двенадцатого транспортное средство добралось до железнодорожного переезда в районе Рощино. Водитель, видя «зеленый» сигнал семафора, отправился на переезд на 56-м километре перегона между Зеленогорском и Рощино. Переезд, кстати, оборудован сразу несколькими системами безопасности. Помимо разрешающих и запрещающих сигналов, на нем вполне серьезные шлагбаумы и заградительные барьеры. Но произошел сбой.

То, что произошло дальше, вряд ли мог предвидеть даже опытнейший водитель. В ГУП «Пассажиравтотранс» (предприятию принадлежит автобус) говорят: и записи видеонаблюдения, и очевидцы утверждают, что перед преодолевшим въезд на рельсы транспортным средством начали закрываться шлагбаумы и подниматься препятствия. Автобус попросту оказался в ловушке – на него на огромной скорости летела «Ласточка», направлением в Выборг.

«Водитель действовал грамотно при соблюдении инструкции и высадил пассажиров до того, как скоростной электропоезд совершил наезд на автобус», – говорят на предприятии.

«Ласточка» сшибла автобус в тот момент, когда пассажиры уже были вне опасности. А вот водитель, судя по данным ГИБДД, оказался между своим транспортным средством и будкой дежурного по переезду. Каменное здание теперь частично разрушено. «В результате ДТП 64-летний водитель автобуса получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован», – добавляют в дорожной полиции.

Следственный комитет России объявил о возбуждении двух уголовных дел по факту столкновения. При чем вина возлагается на неустановленных сотрудников ОАО «РЖД», нарушивших правила безопасности. Итог – уголовные дела по 263-й («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») и 293-й («халатность») статьям Уголовного кодекса.

Позиция РЖД, свидетельства очевидцев, а также фото и видео происшествия – в материале «Водителя Петербурга».