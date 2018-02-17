Хуже всего сосульки убирают в центре Петербурга

В Смольном оценили качество уборки города за последние две недели. Среди отстающих оказались четыре центральных района Петербурга, где не успевают сбивать с домов сосульки.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко 17 февраля, заметны улучшения в работе коммунальщиков в Василеостровском и Адмиралтейском районах, в Центральном и Петроградском — ситуация остаётся сложной. В последних двух Государственная жилищная инспекция регулярно находит опасную наледь на каждой второй крыше.

Причина плохой уборки, по мнению Николая Бондаренко, в плохой организации процесса и недостаточном количестве квалифицированных кровельщиков. Кроме того, не выполняются работы по теплоизоляции чердачных помещений, что также приводит к образованию ледяных наростов.

Вице-губернатор Николай Бондаренко направил замечания главам Петроградского и Центрального районов с требованием очистки кровель. В список попали более 40 улиц.

Напомним, в Петербурге из-за падения снега и сосулек с крыш пострадали уже несколько человек, один раз это закончилось смертью. На улице Репина на кормившую кошек пенсионерку упала снежная глыба, женщина умерла в больнице. Из-за произошедшего своих должностей лишились замглавы районной администрации и глава районного жилищного агентства. На улице Подвойского упавший снег застал врасплох женщину, которая из-за испуга перевернула коляску с ребенком, инцидент также проверяет прокуратура. Пожилой мужчина пострадал из-за сосульки, которая упала на него на улице Чапаева.