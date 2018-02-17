СМИ узнали об обысках у главы Центробанка Латвии

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски на рабочем месте и в доме у главы Банка Латвии (Центробанк) Илмара Римшевича. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал LTV.

Банк Латвии официально не комментирует эту информацию. Сам Римшевич в беседе с LTV сказал, что «не имеет права это комментировать»,​ и положил трубку. В настоящее время неизвестно, находится ли сам президент Банка Латвии под следствием.

Бюро на своей странице в Twitter отмечает, что пока ведомство «не подтверждает и не опровергает» сообщения об обысках. «Бюро предоставит дополнительную информацию и разъяснения как можно скорее и не в ущерб расследованию», — говорится в заявлении.

Ранее БПБК сообщило о начале проверки информации, обнародованной 13 февраля Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и нарушал санкционный режим в отношении Северной Кореи.

По данным Вашингтона, сомнительными услугами «на миллиарды долларов» пользовались украинские чиновники и беглые бизнесмены. В результате специалисты Сети предложили ввести против ABLV санкции.