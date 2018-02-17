Ковальчук установил рекорд сборной на Олимпиаде и рассказал о мотивации для женщин

В победной встрече между сборными России и США в рамках олимпийского турнира 2018 году форвард СКА и сборной Илья Ковальчук установил рекорд национальной команды по количеству заброшенных в ворота соперника шайб.

Напомним, что Ковальчук отличился дублем. Таким образом нападающий превзошел коллегу по сборной – Павла Буре, забившего в рамках Олимпиад 11 шайб. Правда, чтобы обойти коллегу Ковальчуку потребовалось 26 игр за сборную (сейчас у него 12 заброшенных шайб), тогда как Буре добился своего результата в 12 встречах.

Также после встречи Ковальчук заявил, что именно критика женской сборной по хоккею, позволила спортсменкам из России впервые выйти в полуфинал Игр.