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17.02.2018 20:44

Ковальчук установил рекорд сборной на Олимпиаде и рассказал о мотивации для женщин

В победной встрече между сборными России и США в рамках олимпийского турнира 2018 году форвард СКА и сборной Илья Ковальчук установил рекорд национальной команды по количеству заброшенных в ворота соперника шайб.

Напомним, что Ковальчук отличился дублем. Таким образом нападающий превзошел коллегу по сборной – Павла Буре, забившего в рамках Олимпиад 11 шайб. Правда, чтобы обойти коллегу Ковальчуку потребовалось 26 игр за сборную (сейчас у него 12 заброшенных шайб), тогда как Буре добился своего результата в 12 встречах.

Также после встречи Ковальчук заявил, что именно критика женской сборной по хоккею, позволила спортсменкам из России впервые выйти в полуфинал Игр.

«Вы устроили такое с ними. Я скажу, чтобы никто не обижался — для них это стало мотивацией. Но я очень их уважаю, поздравляю их. Мы переживали за них, смотрели матч по телевизору со Швейцарией», — цитирует Ковальчука «Газета.Ru».


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