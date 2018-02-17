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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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17.02.2018 20:58

Женщина тоже хоккеист. Итоги восьмого дня Олимпиады

Бронза в лыжной женской эстафете, хоккеистки отомстили Ковальчуку и норовирус, из-за которого отменили рукопожатия. «Фонтанка» подводит итоги олимпийского дня в Пхенчхане.
Женщина тоже хоккеист. Итоги восьмого дня Олимпиады
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В восьмой день Олимпиады в Пхенчхане было разыграно девять медальных комплектов. Надежды российских болельщиков были связаны с лыжами (женская эстафета 4х5 км) и шорт-треком (мужчины 1000 м и женщины 1500 м). Ожидания оправдали только лыжницы.

Впервые за 12 лет

От женской лыжной эстафеты еще неделю назад никто в России не ожидал бы рекордов. Но отечественные лыжники и лыжницы вынуждают привыкать к сюрпризам. Недавние юниоры творят в Пхенчхане чудеса, уступая, по большей части, только повально больным астмой норвежцам. Вот и в этот раз россияне добились ошеломительного успеха. Да, именно так можно смело назвать бронзовые медали, которые завоевала российская четверка – Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Россия 2 лет не выигрывала в этом виде вообще никаких наград. Теперь очередь за парнями Андреем Ларьковым, Александром Большуновым, Алексеем Червоткиным и Денисом Спицовым: в воскресенье, 18 февраля, они тоже побегут эстафету.

Ковальчуку назло

Еще одно историческое достижение – российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал Олимпиады. Совершенно неожиданным образом в четвертьфинале были разгромлены довольно сильные швейцарки со счетом 6:2. В самом начале россиянкам из-за удалений пришлось играть втроем против пятерых. Они не просто выстояли, но еще сумели и забить. Голы в меньшинстве в хоккее и так вещь редкая, а в двойном – и вовсе уникальная. Автор дубля, в том числе того самого гола в игре три на пять, Анна Шохина после игры припомнила результативному российскому хоккеисту Ковальчуку его заявление о том, что не может быть все в порядке, если на площадке женщины.

«Было очень неприятно услышать от Ильи такое. Не думаю, что он специально так сказал. Но человек такого высокого уровня не должен так говорить. Даже если у него такое мнение, он должен оставить его при себе», – заявила хоккеистка.

Впереди у россиянок тяжелейший полуфинал против Канады. Соперники уже встречались на групповом этапе и тогда канадки легко разделались с российской командой 5:0.

Знарок делает выводы

Мужская сборная по хоккею тоже выиграла. Со счетом 4:0 были разгромлены США. Не Канада, конечно, но тоже неплохо. Цунами критики, накрывшее сборную после стартового поражения от слабеньких словаков, может и не было до конца оправданным, но, вероятно, именно оно подействовало на главного тренера Олега Знарка отрезвляюще. Мы-то, вроде, в отсутствии игроков из НХЛ сумели собрать суперсостав с бывшими суперзвездами этой самой НХЛ Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком, а также, скорее всего, ее будущими звездами Кириллом Капризовым, Никитой Гусевым и Николаем Прохоркиным, и уже вовсю мечтали о золоте. Но потом что-то пошло не так. Знарок, хочется надеяться, разобрался что. Он убрал из тройки Ковальчука Сергея Мозякина (и звено сразу заиграло), убрал вообще Шипачева. Этого оказалось достаточно, чтобы 16 февраля разгромить словенцев (8:2), и вот теперь США. Благодаря этому успеху россияне напрямую вышли в четвертьфинал, минуя квалификационный раунд. Соперник по матчу за выход в полуфинал определится позже, но уже как-то не так страшно.

Коляда опять упал

Если честно, это уже даже не смешно. Шесть падений Коляды в четырех прокатах – это уже слишком для спортсмена такого уровня. Некоторые издания настолько уже свыклись по ходу Олимпиады с этим уникальным явлением, что просто брали старую новость, меняли в заголовке цифру и выставляли заново. При этом за командное серебро он получит все те же преференции, что и остальные спортсмены – призовые в размере 2,5 млн рублей и прочие подарки, которые дополнительно дарят призерам Олимпиад. На этом фоне шесть четверных прыжков, исполненные победителем в мужском фигурном катании японцем Юдзуру Ханю, выглядят просто космосом. Невероятно, но, кажется, мы уже начали скучать по Плющенко.

Страшилки Олимпиады

День на Олимпиаде начался с известия о том, что в одном из номеров Олимпийской деревни нашли мертвого человека. Позже информация подтвердилась. Оказалось, что это гражданин Южной Кореи, работавший на японскую медиакомпанию. Тело обнаружил сосед по комнате. Причины смерти пока неизвестны. Полиция ведет расследование.

Еще одна страшилка Олимпиады – норовирус. По официальной информации, в олимпийской деревне им уже заразилось свыше 200 человек. Долгое время болезнь обходила стороной спортсменов, но в пятницу, 16 февраля, стало известно, что два швейцарских фристайлиста все же слегли. В связи с этим оргкомитет Игры принял решение заменить рукопожатие капитанов хоккейных команд до игры и послематчевое рукопожатие игроков на отбивание кулачков. «Забота о гигиене», – так прокомментировал свое решение оргкомитет.

Фото дня

Российский сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу в трех местах после неудачного падения в одном из заездов на Олимпиаде, впервые показал травмированную конечность после операции.

Расписание финалов на 18 февраля

07:15. Фристайл. Мужчины. Ски-слоупстайл

07:45. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

09:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х10 км

14:00. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

14:15. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15 км

14:50. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал 3

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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