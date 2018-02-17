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17.02.2018 20:15

По факту ДТП с «Ласточкой» и автобусом возбуждены два уголовных дела

Авария, во время которой на переезде столкнулись скоростной поезд «Ласточка» и автобус, легла в основу двух уголовных дел. Следователи полагают, что авария с электричкой и автобусом могла произойти из-за халатности сотрудников железной дороги.

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета, по факту ДТП возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Допущенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО «РЖД», на которых возлагалась обязанность по контролю и обеспечению соблюдения указанных правил», — пояснили в СК.

17 февраля с утра на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино электричка протаранила автобус.

По словам очевидцев, машина въезжала на переезд на «зеленый». Когда транспортное средство оказалось заблокировано шлагбаумами, водитель высадил пассажиров. Семьи, ехавшие на горнолыжный курорт Пухтолова Гора, не пострадали.

Водитель спастись не успел, его в тяжёлом состоянии госпитализировали.


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