В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 14.31 по времени UTC (17.31 мск) в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.7 in Wales-England Region, U.k. 40 min ago pic.twitter.com/KhWEV08XDU