В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 14.31 по времени UTC (17.31 мск) в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.