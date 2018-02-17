Обломки разбившегося Ан-148 передали на экспертизу в МАК

Более 4770 обломков упавшего самолёта найдено в Подмосковье. Все части воздушного судна направлены на экспертизу в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 17 февраля сообщили в МЧС России.

Работы на месте катастрофы продолжаются. Зона поиска составляет 50 га. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил подготовить предложения по транспортировке погибших к местам захоронения.

Ранее стало известно, что МАК расшифровал данные звукового регистратора Ан-148. Причиной гибели лайнера, по данным комитета, стала неверная информация о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления, которую получали пилоты.

Лайнер «Саратовских авиалиний» упал днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Расследуется уголовное дело.