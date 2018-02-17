Сборная России опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады
Сборная команда России – 19-я в неофициальном медальном зачете Игр 2018 года. Таковы результаты восьмого состязательного дня.
17 февраля российские спортсмены смогли завоевать одну медаль – бронзовую. Отличились лыжницы в эстафете.
В неофициальном зачете лидируют спортсмены из Германии, у которых 9 золотых и по четыре серебряных и бронзовых медалей. Второе место – за Норвегией (7-8-7), на третьем месте сборная Голландии (6 золотых, 5 серебряных, две бронзовые награды).
5 фактов о блестящем выступлении наших лыжников на Олимпийских играх👉 https://t.co/eHLrPeiFj1 pic.twitter.com/7lVxFJTp2X— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 февраля 2018 г.