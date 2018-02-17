Число погибших при крушении вертолета в Мексике возросло до 13
В Мексике число погибших при крушении вертолета с главой МВД и губернатором штата Оахака на борту увеличилось до 13. Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, всего в результате падения самолета пострадали 15 человек и погибли 13.
«На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших… Еще один человек скончался в больнице», — отмечается в заявлении генеральной прокуратуры штата Оахака.
В настоящее время представители экстренных служб продолжают поисковую операцию.
Ранее сообщалось, что вертолет совершал инспекционный облет пострадавших от землетрясения зон и упал с высоты 30 метров на автомобиль. На борту находились глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.
Источник: Газета.Ru