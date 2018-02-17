В Петербурге оставшийся на зимовку лебедь приютился у вантового моста

В районе вантового моста через Корабельный фарватер между Васильевским и Канонерским островами горожане заметили лебедя. Белоснежная птица плавала между опор переправы в промоине Невы 16 февраля.

Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

Перелётные птицы уже не раз обнаруживались в несезонное время в Северной столице. В декабре 2016 года на Неве возле Троицкого моста также дрейфовал лебедь. Множество лебедей оставались в городе и в феврале 2016-го. Однако было теплее.