Рэпер раздал миллион долларов прохожим

Без малого миллион долларов ушел на нужды случайных людей во время съемок клипа рэпера Дрейка. Видео называется God’s Plan («Божий замысел») и опубликован на YouTube.

В предисловии к записи говорится, что бюджет клипа составил 996 тысяч 631 доллар США. «Мы все отдали. Не говорите лейблу», – продолжают мысль авторы.

Частично деньги ушли в виде наличных случайным прохожим, частично – на благотворительность. Например, средства были пожертвованы женскому приюту, пожарным и на обучение девушки.

«Это самое важное, что я сделал за свою карьеру», – писал ранее в своем аккаунте в Instagram рэпер.

В прошлом 2017 году Forbes внес Дрейка в тройку музыкантов, получающих больше всего в мире, добавляет «Лента.ру». Годовой доход рэпера составил 94 миллиона долларов.