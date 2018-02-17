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17.02.2018 17:55

Рэпер раздал миллион долларов прохожим

Без малого миллион долларов ушел на нужды случайных людей во время съемок клипа рэпера Дрейка. Видео называется God’s Plan («Божий замысел») и опубликован на YouTube.

В предисловии к записи говорится, что бюджет клипа составил 996 тысяч 631 доллар США. «Мы все отдали. Не говорите лейблу», – продолжают мысль авторы.

Частично деньги ушли в виде наличных случайным прохожим, частично – на благотворительность. Например, средства были пожертвованы женскому приюту, пожарным и на обучение девушки.

 

The most important thing I have ever done in my career...drop a 🙏🏽 if I can share it with you.

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi)

«Это самое важное, что я сделал за свою карьеру», – писал ранее в своем аккаунте в Instagram рэпер.

В прошлом 2017 году Forbes внес Дрейка в тройку музыкантов, получающих больше всего в мире, добавляет «Лента.ру». Годовой доход рэпера составил 94 миллиона долларов.


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