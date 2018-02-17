Хоккеисты СКА Прохоркин и Ковальчук вывели Россию в четвертьфинал олимпийского турнира

Победой для сборной России по хоккею завершился матч против США на Олимпиаде в Пхенчхане 17 февраля. Россияне выиграли со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Голы забили Николай Прохоркин (7-я и 22-я минуты встречи) и Илья Ковальчук (39 и 40). Отметим, что оба хоккеиста играют за петербургский СКА.

Благодаря этому успеху россияне напрямую вышли в четвертьфинал, минуя квалификационный раунд. Соперник по матчу за выход в полуфинал определится позже.

Напомним, на групповом этапе Россия одержала две победы, включая сегодняшнюю над США и еще над Словенией, и один раз проиграла – Словакии со счетом 2:3.