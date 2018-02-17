В Москве высота сугробов вдвое превзошла норму

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил о том, что высота сугробов в столице в два раза больше нормы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«С 3 февраля, помимо 47 см снега, которые выпали в течение двух дней, мы получили еще примерно около 20 см. Нетрудно посчитать, что это около 70 см в феврале при норме 36 см. При годовой норме снега примерно 1,5 м в Москве на сегодняшний день выпало порядка 1,9 м», — сказал Бирюков.

По его словам, в Москве работает 14,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники, которая каждый день вывозит из столицы до 1,5 млн куб. м снега. Заместитель мэра подчеркнул, что в первую очередь расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и выделенные полосы.

«Вместе с тем, снег продолжает идти, мы ждем до понедельника еще 6 – 7 см, а в отдельных местах – до 10 см, поэтому работы останавливать нельзя», — добавил Бирюков.