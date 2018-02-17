В Киеве радикалы разгромили здание Россотрудничества

В Киеве радикалы из националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества, сообщает УНИАН. В это время внутри проводили репетицию детского спектакля «Ревизор».

В группе C14 в Facebook радикалы опубликовали фотографии акции. На них видно, что у ворот представительства собралось по меньшей мере несколько десятков человек. Они ворвались внутрь здания, сорвали флаг России и растоптали его.

​Радикалы расписали стены внутренних помещений представительства российской организации лозунгами. На фотографии, опубликованной агентством, видна надпись «Свободу Сенцову». УНИАН отмечает, что при атаке радикалы взломали двери с помощью болгарки. Несмотря на прибытие полиции, нападавшие продолжили свои действия.

Радикалы разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, которая была организована внутри здания. Снаружи участники нападения устроили сожжение российского флага, который они сорвали со здания представительства. Видео акции они разместили в своей группе в Facebook. При этом они размахивали файерами и выкрикивали лозунги: «Геть ФСБ» и «Мы с Донбасса — смерть Кремлю».

Глава представительства Россотрудничества Константин Воробьев рассказал, что акция продлилась около 30 минут. Он также подтвердил, что в это время внутри находились дети. «Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находилось около 50 детей, они очень напуганы», — сообщил он ТАСС. По его словам, руководил акцией депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. На место событий уже прибыли представители миссии ОБСЕ.

По словам Воробьева, Россотрудничество намерено подать заявление в полицию в связи с нападением. От нападавших потребуют компенсации нанесенного урона.