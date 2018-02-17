Мутко оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал результаты российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Экватор Олимпиады проходит, наша команда борется за медали. Российские спортсмены очень достойно выступают, особенно если учесть, что почти в каждой дисциплине лидеры не поехали в Южную Корею. Молодежь выглядит сильно, отсюда и хорошие результаты. Все наши спортсмены выступают на грани риска и делают все, чтобы завоевать медали. Видно, как они стараются и выходят в финал», — цитирует Мутко «Чемпионат.Com».

Также вице-премьер пожелал скорейшего выздоровления российскому сноубордисту Николаю Олюнину.

«Впереди еще много медалей будет разыгрываться, каждый день будет интересным. Наши спортсмены обязательно будут биться за медали. Команда старается, борется и отдает все силы — это самое главное. В очень сложной ситуации они готовились и сейчас показывают все, на что способны», — сказал Мутко.