Следователи начали проверку после столкновения «Ласточки» и автобуса

На железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино, где с утра 17 февраля электричка протаранила автобус, работают сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автобус столкнулся с электропоездом на железнодорожных путях в поселке Рощино.

По словам очевидцев, машина въезжала на переезд на «зеленый». Когда транспортное средство оказалось заблокировано шлагбаумами, водитель высадил пассажиров. Семьи, ехавшие на горнолыжный курорт Пухтолова Гора, не пострадали. Водитель спастись не успел, его в тяжёлом состоянии госпитализировали.