В Купчино разочаровавшийся в любви вышел из окна

Серьёзные травмы получил юноша после падения с четвёртого этажа во Фрунзенском районе Петербурга 16 января.

Как стало известно «Фонтанке», около 22:30 из окна на четвёртом этаже на улице Димитрова выпал молодой человек. Он вместе со знакомым снимал квартиру во втором корпусе 14-го дома. Конец рабочей недели они отмечали спиртным. Сосед вышел из кухни, когда 19-летний парень переписывался с девушкой. Позже из комнаты он услышал звук открывающегося окна и поспешил вернуться на кухню, но там уже никого не было.

С переломами пострадавшего доставили в НИИ им. И.И. Джанелидзе. Медики оценили его состояние как тяжёлое.