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17.02.2018 16:35

SpaceX перенесла запуск глобального интернета

SpaceX перенесла запуск двух тестовых спутников для проекта глобального интернета.

«Теперь запуск PAZ c SLC-4E запланирован на 18 февраля. Нужно время, чтобы дополнительно проверить систему до запуска. Falcon 9 и полезная нагрузка в порядке», — говорится в сообщении.

Ранее запуск был запланирован на 17 февраля. Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4500 спутников, входящих в нее, будут двигаться на высоте 1100 – 1300 километров. Еще 7500 аппаратов выведут на высоту не более 346 километров, следует из документации SpaceX.

The Wall Street Journal в январе 2013 года писала, что компания рассчитывает на 40 миллионов клиентов Starlink к 2025 году. По подсчетам SpaceX, с которыми ознакомилась газета, к этому же году выручка проекта составит 30 миллиардов долларов. Предполагается, что первые пользователи смогут подключиться к Starlink в 2019-м.

6 февраля SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Центральный блок ракеты не смог приземлиться на морскую платформу и разбился.

Источник: Лента.ру


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