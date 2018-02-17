Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского

Серию одиночных пикетов в поддержку продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского провели 17 февраля театральные деятели Петербурга.

Серию одиночных пикетов в поддержку продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского провели 17 февраля театральные деятели Петербурга. Акция стартовала на площади Искусств в 15.00 и закончилась в 16.00, передаёт корреспондент «Фонтанки».

В пикетах участвовали театровед, член Союза театральных деятелей Марина Корнакова; музыковед, член Союза композиторов Татьяна Чернова; режиссер, ученица Кирилла Серебренникова Женя Беркович; актёр и режиссер Максим Фомин и другие. На плакатах они напечатали портрет Малобродского и лозунг: «Свободу Малобродскому, свободу Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум!»

Организаторы акции полагают, что экс-директор «Гоголь-центра», являющийся фигурантом «дела Серебренникова», невиновен, а мера пресечения избрана неверно, учитывая возраст и состояние здоровья Малобродского. Это единственный из обвиняемых по делу, помещённый в СИЗО-1 УФСИН РФ «Матросская тишина» (другие находятся под домашним арестом или в розыске).

«Многие из нас лично знают Малобродского, Серебренникова, Итина и Апфельбаум (бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. – Прим. ред.) и верят в их невиновность. За них поручились люди крупнейшего масштаба: Александр Калягин, Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и многие другие. Однако суд не принял это во внимание, — отметила в разговоре с «Фонтанкой» Марина Корнакова. — Алексей Малобродский — человек нездоровый, а его обвинение в окончательной редакции построено лишь на устных показаниях бухгалтера Масляевой, которая пошла на сделку со следствием. Это абсолютно абстрактное обвинение без конкретных цифр. Я против этой чудовищной несправедливости, которая может случиться с каждым из нас, поэтому и вышла на одиночный пикет».

«Человек, безвинно и несправедливо сидящий в заключении, должен получать максимально возможную поддержку. И его семья тоже. Это «театральное дело» абсолютно абсурдно, и Малобродский — последний человек, про которого можно думать, что он украл все деньги, выделенные на театральный проект «Платформа». Это бред, и я хочу, чтобы как можно больше людей об этом узнали», — подчеркнула Евгения Беркович.

Одиночные пикеты, приуроченные ко дню рождения Алексея Малобродского (15 февраля ему исполнилось 60 лет), прошли в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и Пскове. Всероссийская акция в поддержку экс-директора «Гоголь-центра» продлится до 20 февраля. Очередное заседание суда, который определит меру пресечения фигурантам «дела Серебренникова», состоится 21 февраля.

По версии следствия, Серебрянников, Малобродский, Итин, Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые на культурный проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.