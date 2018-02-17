Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского

Еще
03:02 18.02.2018
Пришлите свою новость!
01:11
В Планетарии детям покажут кита
00:11
Стали известны возможные соперники сборной России по 1/4 финала Олимпиады
17/02
На Байконурской разлилось холодное озеро
17/02
Землетрясение все же сказалось на Великобритании: пришлось прерывать футбольный матч
17/02
«Барселона» повторила клубный рекорд: 31 матч без проигрыша
17/02
После ДТП с автобусом и «Ладой» на Петергофском шоссе понадобились врачи
17/02
Посольство России направило ноту протеста из-за разгрома в здании Россотрудничества на Украине
17/02
С компаний, близких Матери областного госзаказа, взыскивают долги в судах
17/02
Петербургу обещают довольно теплое воскресенье
17/02
«Звёзды России» выиграли у «Звёзд мира» в Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ
17/02
Во Франции вернули обратно похищенную виолончель XIX века за €1,3 млн
17/02
Американский вратарь восхитился пропущенными от российских хоккеистов шайбами
17/02
В Петербурге пошла корюшка
17/02
Группа отдыхающих провалилась под лед на Москве-реке
17/02
Хуже всего сосульки убирают в центре Петербурга
17/02
Под Пензой в ДТП с автобусом пострадали четыре человека и погиб один
17/02
СМИ узнали об обысках у главы Центробанка Латвии
17/02
Ковальчук установил рекорд сборной на Олимпиаде и рассказал о мотивации для женщин
17/02
Depeche Mode в Петербурге: «Фонтанка» проверила, помнят ли фанаты имена кумиров
17/02
По факту ДТП с «Ласточкой» и автобусом возбуждены два уголовных дела
17/02
В Польше «глубоко разочарованы» итогами переговоров с Украиной
17/02
В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7
17/02
Белый дом обвинил СМИ в создании хаоса вокруг обвинений в адрес России
17/02
Гражданин Финляндии сбежал в Россию из-за несогласия с внешней политикой Суоми
17/02
Сборная России опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады
17/02
Обломки разбившегося Ан-148 передали на экспертизу в МАК
17/02
Герман-младший выступил на Берлинале в поддержку Серебренникова
17/02
Космонавт заснял с орбиты экологическую катастрофу
17/02
Число погибших при крушении вертолета в Мексике возросло до 13
17/02
В Петербурге Chrysler разбил пять машин и скрылся, но оставил улику
17/02
В Петербурге оставшийся на зимовку лебедь приютился у вантового моста
17/02
Рэпер раздал миллион долларов прохожим
17/02
В Москве высота сугробов вдвое превзошла норму
17/02
В России умерла 22-летняя рапиристка
17/02
Хоккеисты СКА Прохоркин и Ковальчук вывели Россию в четвертьфинал олимпийского турнира
17/02
В Киеве радикалы разгромили здание Россотрудничества
17/02
Следователи начали проверку после столкновения «Ласточки» и автобуса
17/02
Мутко оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2018
17/02
В Купчино разочаровавшийся в любви вышел из окна
17/02
Автобус, съехавший в кювет в Ленобласти, вез детей на музыкальный конкурс
17/02
Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского
17/02
SpaceX перенесла запуск глобального интернета
17/02
Елистратов вышел в финал, но остался без медали в шорт-треке
17/02
В Петербурге пропал работник банка
17/02
Попавший под поезд автобус вез сотрудников «Кировского завода»
17/02
Долги россиян приблизились к 5 триллионам
17/02
Лавров о докладе о «вмешательстве» в выборы в США: Пока не увидим фактов, все будет трепотней
17/02
Из-за технического замечания «Победа» заменила первый борт из Кёльна в Петербург
17/02
Сестра Шипулина взяла золото Олимпиады
17/02
Три миллиона в Буграх отобрали у коммерческого директора нефтяной компании
17/02
Россия отправила в Ирак первую партию танков Т-90
17/02
«Сенную» вернули пассажирам
17/02
Водитель автобуса, попавшего под «Ласточку», спас пассажиров ценой своего здоровья
17/02
В драке главных котов Британии усмотрели политические разборки
17/02
После ДТП в Колпино в реанимации оказалась беременная женщина
17/02
СК назвал предварительную причину смерти трехлетней девочки в детском саду в Москве
17/02
«Сенную» закрыли на проверку
17/02
Абрамович вложился в Telegram
17/02
Любителя пива порезали в баре на Московском проспекте
17/02
Российские лыжники завоевали четвертую олимпийскую медаль
17/02
Глава МИД ФРГ рассказал, когда ЕС начнет снимать санкции с России
17/02
После ДТП с электричкой водитель автобуса попал в больницу
17/02
В Ленобласти автобус с детьми съехал в кювет
17/02
Молодой человек 20 раз ударил 70-летнюю петербурженку камнями по голове, а денег не нашел
17/02
Главный герой фильма «Питер FM» Евгений Цыганов сыграет премьеру в Эрарте
17/02
ФИФА сообщила об отрицательных допинг-пробах футболистов сборной России
17/02
В Петербурге угнали довольно редкую и новую иномарку
17/02
Олимпийская чемпионка вышла к журналистам в маске из-за отсутствия макияжа
17/02
На границе с Петербургом «Ласточка» протаранила автобус
17/02
Порошенко призвал запретить российский флаг. Совфед ответил
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
17.02.2018 16:45

Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского

Серию одиночных пикетов в поддержку продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского провели 17 февраля театральные деятели Петербурга.

Серию одиночных пикетов в поддержку продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского провели 17 февраля театральные деятели Петербурга. Акция стартовала на площади Искусств в 15.00 и закончилась в 16.00, передаёт корреспондент «Фонтанки».

В пикетах участвовали театровед, член Союза театральных деятелей Марина Корнакова; музыковед, член Союза композиторов Татьяна Чернова; режиссер, ученица Кирилла Серебренникова Женя Беркович; актёр и режиссер Максим Фомин и другие. На плакатах они напечатали портрет Малобродского и лозунг: «Свободу Малобродскому, свободу Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум!»

Организаторы акции полагают, что экс-директор «Гоголь-центра», являющийся фигурантом «дела Серебренникова», невиновен, а мера пресечения избрана неверно, учитывая возраст и состояние здоровья Малобродского. Это единственный из обвиняемых по делу, помещённый в СИЗО-1 УФСИН РФ «Матросская тишина» (другие находятся под домашним арестом или в розыске).

«Многие из нас лично знают Малобродского, Серебренникова, Итина и Апфельбаум (бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. – Прим. ред.) и верят в их невиновность. За них поручились люди крупнейшего масштаба: Александр Калягин, Евгений Миронов, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова и многие другие. Однако суд не принял это во внимание, — отметила в разговоре с «Фонтанкой» Марина Корнакова. — Алексей Малобродский — человек нездоровый, а его обвинение в окончательной редакции построено лишь на устных показаниях бухгалтера Масляевой, которая пошла на сделку со следствием. Это абсолютно абстрактное обвинение без конкретных цифр. Я против этой чудовищной несправедливости, которая может случиться с каждым из нас, поэтому и вышла на одиночный пикет».

«Человек, безвинно и несправедливо сидящий в заключении, должен получать максимально возможную поддержку. И его семья тоже. Это «театральное дело» абсолютно абсурдно, и Малобродский — последний человек, про которого можно думать, что он украл все деньги, выделенные на театральный проект «Платформа». Это бред, и я хочу, чтобы как можно больше людей об этом узнали», — подчеркнула Евгения Беркович.

Одиночные пикеты, приуроченные ко дню рождения Алексея Малобродского (15 февраля ему исполнилось 60 лет), прошли в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и Пскове. Всероссийская акция в поддержку экс-директора «Гоголь-центра» продлится до 20 февраля. Очередное заседание суда, который определит меру пресечения фигурантам «дела Серебренникова», состоится 21 февраля.

По версии следствия, Серебрянников, Малобродский, Итин, Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые на культурный проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40

АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам

Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50

«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково

17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00

Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ

День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Байконурской разлилось холодное озеро
Петербургу обещают довольно теплое воскресенье
В Петербурге пошла корюшка
Хуже всего сосульки убирают в центре Петербурга
В Петербурге оставшийся на зимовку лебедь приютился у вантового моста
Петербург присоединился к пикетам в поддержку Серебренникова и Малобродского
Дом на Ремесленной, 5, где невозможно жить из-за стройки, будут расселять
Бывшее здание Европейского университета перестроят к 2022 году
Смольный отреставрирует петербургские дворцы и храмы за 325 млн рублей
Невнимательные «Газели» не поколебали «Мост глупости» на Софийской
Комстрою нашли руководителя
Radisson Blue попал под каток Макарова
Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I
«Заходишь в Советский переулок, а там, извините, Жанна д'Арк»
Консерватория снова отсырела
Как убрать сосули по закону
Тайные комнаты Меншиковского дворца
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На границе с Петербургом «Ласточка» протаранила автобус

Найди художника: китаец-невидимка спрятался в «Эрарте»

Итоги недели с Андреем Константиновым: Загадки ЧВК

Новости компаний
фото: Сергей Мендельсон
16.02.2018 17:40
АКАР раздал премии самым эффективным маркетологам
Награды Национальной премии бизнес-коммуникаций АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) вручили лучшим маркетологам 15 февраля. Впервые самым эффективным директором по маркетингу стал сотрудник музея – Дарья Котова из музея «Гараж»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.02.2018 13:50
«Победа» начинает выполнять международные рейсы из Пулково
17 февраля авиакомпания «Победа» начинает летать по своему первому международному направлению из аэропорта «Пулково» - в Кельн. 18 февраля начнутся полеты по еще одному международному маршруту – в Пизу
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
Ленстройтрест
15.02.2018 11:30
Масленичные гуляния в «Янила Кантри»
17 февраля в ЖК «Янила Кантри» пройдет празднование Масленицы. На торжественные проводы зимы приглашаются все жители Заневского городского поселения
Фото предоставлено компанией Setl City
14.02.2018 16:35
ЖК «GreenЛандия» обеспечили инфраструктурой
В жилом комплексе «GreenЛандия-1», построенном компанией Setl City неподалеку от метро «Девяткино», открылось множество магазинов шаговой доступности, объектов сервисной и социальной инфраструктуры
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров
Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
ГК «ЦДС»
13.02.2018 18:08
В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза
За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС»
ЗАО «Ленстройтрест»
13.02.2018 17:03
«Ленстройтрест» рассказал о создании комфортной среды на «Жилищном проекте»
В прошедшие выходные «Ленстройтрест» поделился опытом создания полноценной жилой среды - на выставке «Жилищный проект».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.