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17.02.2018 16:06

Попавший под поезд автобус вез сотрудников «Кировского завода»

Автобус, попавший в ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Рощино, перевозил пассажиров по заказу «Кировского завода». В транспортном средстве ехали сотрудники предприятия. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Всего в салоне автобуса в момент инцидента находились 15 пассажиров, в том числе двое детей. Они следовали на горнолыжный курорт.

Напомним, что авария произошла в двенадцатом часу дня 17 февраля. На 56-м километре перегона Зеленогорск – Рощино автобус, принадлежащий ГУП «Пассажиравтотранс», столкнулся с поездом «Ласточка». Водитель спас пассажиров ценой собственного здоровья.


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