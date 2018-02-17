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17.02.2018 15:57

Долги россиян приблизились к 5 триллионам

Долги жителей России по исполнительным производствам в 2017 году составили без малого 5 триллионов рублей. За последние пять лет сумма выросла почти в два раза. Растет и количество решений судов о взысканиях. Об этом говорится в предварительном докладе Федеральной службы судебных приставов за 2017 год.

Всего в течение прошлого года на исполнении службы находилось 84,6 миллиона производств, что на 5,6 млн больше, чем в 2016-м. Большая часть, 48,3 миллиона, оказалась актами несудебных органов.

Всего приставы должны были взыскать в 2017-м 4,87 триллиона рублей, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее. При этом в 2013-м сумма составляла всего 2,1 триллиона рублей. Взыскать же удалось 663 миллиарда рублей, причем большую часть (448,6 млрд) – в пользу отдельных граждан и юридических лиц.

Названо и количество россиян, которым не удалось выехать за пределы страны из-за временного запрета. Долги закрыли границы для 4,5 миллионов граждан нашей страны. Это позволило полностью или частично закрыть 1,4 миллиона производств на сумму чуть больше 67 миллиардов рублей.

 


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