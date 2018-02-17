Из-за технического замечания «Победа» заменила первый борт из Кёльна в Петербург

Первый рейс авиакомпании «Победа» из Кёльна в Петербург не смог отправиться по расписанию 17 января. О задержке «Фонтанке» рассказали пассажиры.

Борт DP 874 должен был вылететь в 13:50. По информации пресс-службы авиакомпании, перед полётом экипаж высказал техническое замечание к судну. Было принято решение о замене самолёта.

Пассажирам объявили, что ждать посадки придётся два часа.

С 17 февраля «Победа» открыла первое международное направление полетов из Северной столицы. С утра самолёт отправился из Пулково в Кёльн. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет состоялся вовремя.

Напомним, 11 февраля лайнер «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Расследуется уголовное дело.