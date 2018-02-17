Лавров о докладе о «вмешательстве» в выборы в США: Пока не увидим фактов, все будет трепотней

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о «вмешательстве» России в выборы в этой стране, пока не увидит фактов, сообщает «Интерфакс».

«Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров отметил, что ознакомился с заявлением помощника руководителя министерства внутренней безопасности США, которое опровергло заявление о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов. Он напомнил, что подобное заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

«Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней», — добавил Лавров.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском «вмешательстве» в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.

При этом замгенпрокурора США Род Розенстайн заявил, что в обвинительном заключении против 13 граждан России нет утверждений о том, что их вмешательство оказало влияние на результаты выборов в 2016 году.