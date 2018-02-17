Водитель автобуса, попавшего под «Ласточку», спас пассажиров ценой своего здоровья

Автобус, столкнувшийся с поездом в Ленобласти днем 17 февраля, перевозил семьи на горнолыжный курорт Пухтолова Гора. Водитель в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщает ГУП «Пассажиравтотранс», около 11:30 транспортное средство пересекало железнодорожный переезд в поселке Рощино, когда автобус неожиданно оказался заблокирован закрытым шлагбаумом. И свидетели, и записи камер видеонаблюдения показывают: автобус въезжал на переезд на «зеленый».

Когда транспортное средство оказалось заблокировано, водитель высадил пассажиров. К счастью, произошло это до наезда на него скоростной «Ласточки».

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, скоростной поезд ехал из Петербурга в Выборг. Сначала состав наехал на автобус, от удара последний наехал на водителя и на будку дежурного по переезду.

По факту ДТП проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.