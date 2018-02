В драке главных котов Британии усмотрели политические разборки

Кот Ларри из офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй снова подрался с котом из МИДа страны Палмерстоном. Фотографии их боя в своем Twitter опубликовал журналист телеканала ITV Ник Дикстон, сообщает «Лента.ру».

«Драма на Даунинг-стрит этим утром — у кота Ларри лобовое столкновение с Палмерстоном из МИД», — написал он.

Победителем стал Палмерстон. Журналист запечатлел потерянный в драке ошейник Ларри с британским флагом. Фотографией поделились уже более семи тысяч пользователей. «Ай», — «прокомментировал» в Twitter свое поражение Ларри.

Пользователь Ryan Brown‏ сравнил драку с Brexit. «Похоже, что Министерство иностранных дел имеет проблемы с премьер-министром, и поэтому отправило кота, чтобы решить их», — отметил Joseph A. Gomes‏. «Где был полицейский?» — пошутила Ann Marshall 0447976.

В ошейнике с британским флагом Ларри впервые заметили в январе этого года. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом животное поддерживает выход Великобритании из ЕС.

Ларри официально считается главным мышеловом правительства. После смены главы кабинета министров кот остался в резиденции, так как является не домашним животным бывшего премьера Дэвида Кэмерона, а госслужащим. Кот министра иностранных дел Палмерстон считается его главным конкурентом. Отмечается, что это уже не первое их столкновение на Даунинг-стрит.

