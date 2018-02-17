СК назвал предварительную причину смерти трехлетней девочки в детском саду в Москве

Следственный комитет России назвал предварительную причину смерти трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной гибели ребенка стала болезнь. Об этом 17 февраля сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

При проведении исследования выяснилось, что признаков переохлаждения ребенка нет. Девочка скончалась от сердечной дисфункции. Отмечается, что при проверке нарушений в ходе прогулки малышей не было найдено.

«После того, как у девочки произошёл приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребёнку оказывалась первая помощь», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что по факту смерти ребенка возбуждены два уголовных дела.