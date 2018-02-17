Любителя пива порезали в баре на Московском проспекте
Полиция задержала устроившего поножовщину в ночном кафе в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», около шести утра 16 января в пивном баре MSMBAR на Московском проспекте, 73, корпус 5, между посетителями произошёл конфликт. Неизвестный ударил ножом в живот и в руку 33-летнего петербуржца. Пострадавшего из питейного заведения забрали в больницу в тяжёлом состоянии.
По подозрению в нападении полиция задержала 35-летнего безработного.