Абрамович вложился в Telegram

Бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в мессенджер Павла Дурова Telegram. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Основатель Telegram Павел Дуров предоставил комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о привлечении 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Сообщается, что одним из российских инвесторов стал Роман Абрамович. По информации одного из источников издания, предприниматель мог вложить в мессенджер 300 миллионов долларов.

Однако источник газеты, осведомленный о ситуации вокруг Telegram, сомневается в этом. По его данным, общая доля российских инвесторов не превышает семи процентов, а максимальный чек одного из них — 20 миллионов долларов.

Представитель Millhouse — компании, которая управляет активами Абрамовича, — не прокомментировал ситуацию.

В январе на канале Telegram info опубликовали документ, согласно которому за 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено 70 миллионов долларов. В письме отмечалось, что большая часть бюджета — 62 миллиона долларов — была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.