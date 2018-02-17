Российские лыжники завоевали четвертую олимпийскую медаль

Спортсменки из России завоевали бронзовую медаль во время эстафетной гонки, прошедшей в рамках Олимпийских игр. Лидируя в первых двух этапах, лыжницы все же уступили сборным Швеции и Норвегии.

В первых двух этапах за сборную России бежали Наталья Непряева и Юлия Белорукова. На третьем этапе российской спортсменке пришлось удерживать второе место – ее обогнала Эбба Андерссон. А вот четвертый этап оказался еще сложнее: помимо представительницы Швеции, идущей на первом месте, россиянке пришлось держаться за обогнавшими к тому моменту спортсменками из Норвегии и Швеции и пытаться не пропустить вперед финскую лыжницу Кристу Пярмякоски.

Правда, на втором круге финская лыжница отстала от лидеров – ей не хватило сил на всю дистанцию.

Добавим, это четвертая медаль сборной России по лыжным гонкам в Пхёнчхане. Это этого лыжники уже завоевали три бронзы.