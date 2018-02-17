После ДТП с электричкой водитель автобуса попал в больницу

Два человека пострадали при столкновении поезда «Ласточка» и автобуса на железнодорожном переезде Зеленогорск – Рощино с утра 17 февраля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга, водитель автобуса с травмами доставлен в больницу. Второго пострадавшего медики осмотрели на месте происшествия.

Около 11:30 электричка протаранила автобус с пассажирами. На движение поездов авария не повлияла.

Автобус оказался не рейсовым, а заказным. Подробнее об этом читайте на 47news.