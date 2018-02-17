Молодой человек 20 раз ударил 70-летнюю петербурженку камнями по голове, а денег не нашел

Оперативники «убойного» отдела полицейского главка и Московского района нашли подозреваемого в редком по жестокости убийстве пожилой пенсионерки в Московском районе. Петербурженку нашли в конце января мертвой в своей квартире, а судмедэксперт насчитал двадцать ранений на ее голове. «Фонтанка» узнала, что задержанный жил одно время с убитой на одной лестничной площадке, а потом так расчувствовался после смерти ее мужа, что залез на 14-й этаж и нашел два камня. Согласно его же показаниям, он ничего не нашел ценного, зато сыщики обнаружили его окровавленный рюкзак.

По данным «Фонтанки», в ночь на 17 февраля Следственный комитет по Московскому району задержал 24-летнего жителя Башкирии Евгения Киселева. Ему вменяется убийство 70-летней женщины, совершенное 23 января этого года. Тогда тело убитой полицейские нашли в квартире на Пулковской улице, а после осмотра места происшествия эксперт констатировал двадцать ударов по голове тяжелым предметом.

По информации «Фонтанки», 15 февраля на той же Пулковской улице оперативникам Управления уголовного розыска был задержан подозреваемый. Молодой человек жил в Петербурге без регистрации, а приехал сюда из Башкортостана.

Сегодня в материалах дела указано, что еще в прошлом году он снимал квартиру на одной лестничной площадке вместе с убитой. Примерно 25 февраля он вновь заехал к соседке и узнал, что супруг пенсионерки умер. С его же слов, он расстроился, попил с женщиной чай, а когда уходил из квартиры, взял ключи. Потом поднялся на верхний 14-й этаж и стал ждать, когда женщина уйдет из квартиры. Судя по всему, ему надоело, так как, по версии следствия, он нашел два камня, спустился к ней на этаж, тихо открыл квартиру, вошел и ударил пенсионерку сзади, когда она сидела за столом и смотрела в свой компьютер.

Однако женщина закричала, и, как он сам признается, ему пришлось ее добивать.

Как стало известно «Фонтанке», задержанный боится крови, так как после всех этих ударов камнями, что были у него в руках, он еще натянул 70-летней петербурженке полиэтиленовый пакет на голову.

Из квартиры же ничего не пропало, так как он ничего ценного для себя не нашел.

По данным нашего издания, при задержании оперативники сняли с его плеч рюкзак. В нем, конечно, уже не было камней, но внутри эксперт обнаружил пятна крови, совпадающие с кровью убитой.