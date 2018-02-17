ФИФА сообщила об отрицательных допинг-пробах футболистов сборной России

Все допинг-пробы 23 игроков сборной России по футболу с чемпионата Европы 2012 и 2014 годов, Евро-2016 и Кубка конфедераций-2017 — отрицательные. Соответствующую повторную проверку провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исследование проводилось в лабораториях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне, уточняется в заявлении.

В июне 2017 года Daily Mail сообщило, что ФИФА расследует возможные допинг-нарушения у 34 футболистов из России, в том числе участников ЧМ-2014. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков увез в США информацию, которая может служить свидетельством того, что эти футболисты получали преимущество благодаря «государственной допинг-программе» и сокрытию нарушений, писало издание.

Британское издание The Mail On Sunday в июле сообщило, что ФИФА заподозрило полный состав сборной России по футболу на ЧМ в 2014 году в применении допинга. В отношении 23 футболистов из сборной и еще 11 профессиональных российских игроков, которые не участвовали в ЧМ-2014, велось расследование. Позже в ФИФА заявили, что все допинг-пробы российских футболистов с ЧМ-2014 года показали отрицательный результат.

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по расследованию возможных нарушений антидопинговых правил в российском футболе в 2012–2015 годах заявила 16 февраля об отрицательных допинг-пробах за этот период.

«По данным РУСАДА все пробы, взятые в 2012 – 2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. Об этом проинформированы соответствующие службы ФИФА», — уточняет пресс-служба.