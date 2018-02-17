На границе с Петербургом «Ласточка» протаранила автобус

Авария с участием электрички и рейсового автобуса произошла на железнодорожном переезде Зеленогорск-Рощино с утра 17 февраля.

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, около 11:30 автобус выехал на пути перед приближающимся поездом «Ласточка». Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

«Водитель ехал на зелёный, какой-то сбой, и шлагбаум закрылся с обеих сторон», — рассказала одна из очевидцев.

Пострадавших в ДТП нет. Поезда движутся по данному участку в штатном режиме.