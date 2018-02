Олимпийская чемпионка вышла к журналистам в маске из-за отсутствия макияжа

Неожиданно завоевавшая золото Олимпиады чешская сноубордистка Эстер Ледецка пришла на пресс-конференцию в лыжной маске, сообщает RT.

«Честно говоря, я не ожидала, что по итогам соревнований попаду на подиум. Поэтому я не подготовила макияж», — заявила спортсменка, отметив, что маска будет ее макияжем.

Ледецка стала олимпийской чемпионкой в супергиганте.

Journalist: «Why are you wearing goggles?»

Ester Ledecká: «I was not as prepared as the other girls to be on the podium, so I didn’t have any makeup!» 💄💁🏻‍♀️



This is an #olympic story! My God! So stoked for Ester and the Czech Republic – my 2nd country! #Ledecka @fisalpine pic.twitter.com/5z6NZWX0QS