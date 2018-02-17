В горевшем здании с ретро-машинами «Ленфильма» нашли человеческие останки

После пожара в здании, принадлежащем «Ленфильму», обнаружили останки. Они сильно пострадали в огне: визуально нельзя определить не только пол, но и даже достоверно сказать, что принадлежат они человеку.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 1 февраля на улице Тамбасова, 5, горело складское помещение, которое числится на балансе «Ленфильма». Возгорание тушил на кровле и на четвертом этаже, который киностудия сдает в аренду. Огонь полыхал на 800 квадратных метрах, и от копоти пострадали ретро-автомобили на первом этаже, которые снимали во многих известных картинах.

Нашему изданию стало известно, что спустя более чем две недели, 16 февраля, в 42-й отдел полиции Красносельского района поступила информация о возможных жертвах при пожаре. При разборе завалов в горевшем помещении обнаружили сильно обгоревшие останки – предположительно человеческие. Судя по всему, установить точную принадлежность сможет только генетическая экспертиза.