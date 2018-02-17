Порошенко призвал запретить российский флаг. Совфед ответил

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова Петра Порошенко, который призвал запретить демонстрацию российского флага во всем мире. Джабаров подчеркнул, что это желание президента Украины никогда не сбудется, передает RT.

«Ему очень хочется, чтобы на карте мира вообще не было слова "Россия". Но, к счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется. Поэтому, честно говоря, стыдно это всё слушать. Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — заявил зампред комитета Совфеда.

Джабаров заявил, что, по его мнению, европейские страны уже разочаровались в поддержке Киева, который вошел в стадию «агонии». «Мне кажется, что агония, которая, по сути, уже началась у нынешнего украинского режима, продолжится. И огромное разочарование, на мой взгляд, постигло европейцев, которые сначала поддержали Порошенко и киевскую хунту. Но время показывает, что эта власть абсолютно нежизнеспособная. И, к сожалению, она ведет страну в тупик», — сказал он.

К запрету демонстрации российского флага во всем мире Порошенко призвал во время выступления на Мюнхенской конференции. «Российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — сказал украинский президент.