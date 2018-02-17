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17.02.2018 12:24

Медики спасают мужчину, упавшего с Ушаковского моста

Мужчина упал с моста через Большую Невку в Петербурге. Он выжил, но с тяжелыми травмами находится в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», в пять вечера 16 февраля в службу «03» позвонил очевидец. Он сообщил, что с Ушаковского моста, соединяющего Каменный остров с районом Новой Деревни, упал мужчина. Карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу, рассказать об обстоятельствах происшествия тот пока не может.

Сотрудники УМВД по Приморскому району уже установили личность упавшего: это 46-летний петербуржец, живущий неподалеку от места происшествия.


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16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
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