Медики спасают мужчину, упавшего с Ушаковского моста

Мужчина упал с моста через Большую Невку в Петербурге. Он выжил, но с тяжелыми травмами находится в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», в пять вечера 16 февраля в службу «03» позвонил очевидец. Он сообщил, что с Ушаковского моста, соединяющего Каменный остров с районом Новой Деревни, упал мужчина. Карета скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу, рассказать об обстоятельствах происшествия тот пока не может.

Сотрудники УМВД по Приморскому району уже установили личность упавшего: это 46-летний петербуржец, живущий неподалеку от места происшествия.