Петербургского пенсионера убили вилкой

Застолье в Центральном районе Петербурга закончилось убийством. Агрессор пустил в ход вилку, столового прибора оказалось достаточно, чтобы жертва перестала дышать.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 16 февраля пожилой петербуржец принимал знакомого из Орла в своей квартире на Загородном проспекте, 8. Беседа шла в присутствии алкоголя и закончилась спором. 38-летний гость решил подкрепить свои аргументы вилкой. Столовый прибор он использовал как оружие и нанёс множественные ранения 63-летнему пенсионеру. Хозяин квартиры скончался на месте происшествия.

Визитёр задержан полицией.