В Петербурге ещё один налётчик навестил «Розового кролика»

Своей лёгкой доступностью эробутик заинтересовал разбойника в Петроградском районе. Встреча оказалась короткой и явно не принесла должного удовлетворения нападавшему.

Как стало известно «Фонтанке», 16 февраля около восьми вечера в секс-шоп «Розовый кролик» на Каменноостровском проспекте, 6, заглянул молодой человек. Лицо он скрыл синим шарфом, не замечая интимных штучек на прилавках, направился прямиком к кассе. Угрожая ножом продавцу, налётчик забрал из открытого аппарата выручку. Добыча составила всего 900 рублей, после чего нападавший поспешил скрыться.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавляют, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всплеск вооруженного интереса к секс-шопам в Петербурге отмечается с 4 февраля. На Алтайской улице ассортимент вовсе не привлек разбойника, на Загородном проспекте попавший на видео флегматик тоже отличился полным отсутствием взыскательности. Их интересовали только деньги. Может, они рассчитывали на всплеск интим-интереса добропорядочных горожан перед Днем влюбленных, но скудная пожива (14 тысяч за три налета) скорее свидетельствует об обманутых ожиданиях.