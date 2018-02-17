В Таиланде задержан торговец наркотиками из России, скрывавшийся пять лет

Гражданин России депортирован из Таиланда после пятилетнего успешного отсутствия. В России мужчину разыскивали по подозрению в реализации наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, 29-летний местный житель был задержан в 2013 году при попытке продажи наркотиков. В отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Но молодой человек решил скрыться и оказался в базах поиска Интерпола. В результате он был задержан в Таиланде и 17 февраля депортирован в Москву.