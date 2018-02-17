Младенца с пакетом из-под памперсов на голове нашли в квартире на Союзном

Обстоятельства смерти младенца устанавливают правоохранительные органы Невского района Петербурга.

По данным «Фонтанки», в восьмом часу вечера 16 февраля полицию вызвали в квартиру на Союзный проспект. Там стражи порядка увидели тело младенца 2017 года рождения с надетым на голову полиэтиленовым пакетом из-под памперсов.

Семья мальчика на учете не состоит. На теле ребенка не нашли признаков насильственной смерти, однако останки направили на судебно-медицинскую экспертизу.