В Москве на всероссийском съезде обманутых дольщиков задержали 15 человек

Полиция задержала 15 активистов на всероссийском съезде обманутых дольщиков в Москве. Задержанные, по данным организаторов мероприятия, нарушали общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Съезд проходил в московском Доме кино. На нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия пожаловались в полицию его организаторы. Нарушителей задержали у входа в здание, где проходил съезд. Их доставили в территориальный отдел полиции.

«Общественное движение дольщиков России» сообщило на своей странице в Facebook, что это второй съезд обманутых дольщиков. По данным движения, на сегодняшний день обманутыми являются около 140 тыс. жителей России.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил обманутым дольщикам на селекторном совещании по проблемам обманутых дольщиков 14 февраля, что строительство трех крупных жилых комплексов в Москве («Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк») будет завершено за счет бюджета. Его словам приводит «Интерфакс». Сейчас в Москве числится 4,6 тысячи обманутых дольщиков, добавил он.

По данным «Интерфакса», в 2017 году в России были решены проблемы 6 тыс. человек, которые вложились в 140 проблемных объектов. В 2018 году планируется восстановить права граждан – инвесторов 360 долгостроев.