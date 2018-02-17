Олимпийцы из-за болезни лишены рукопожатия

В ходе Олимпийских игр 2018 года оргкомитет принял решение отменить церемонию рукопожатий до и после хоккейных матчей. Об этом рассказала пресс-служба Федерации хоккея России.

В качестве причины принятия решения указана болезнь – в ходе Игр зарегистрировано множество случаев заболевания норовирусом. Рукопожатие решили заменить «отбиванием кулачков».

Добавим, что общее количество заболевших в Пхенчхане достигло 232 человек.

⚡️👩‍⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛 — Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.





