Олимпийцы из-за болезни лишены рукопожатия
В ходе Олимпийских игр 2018 года оргкомитет принял решение отменить церемонию рукопожатий до и после хоккейных матчей. Об этом рассказала пресс-служба Федерации хоккея России.
В качестве причины принятия решения указана болезнь – в ходе Игр зарегистрировано множество случаев заболевания норовирусом. Рукопожатие решили заменить «отбиванием кулачков».
Добавим, что общее количество заболевших в Пхенчхане достигло 232 человек.
⚡️👩⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.